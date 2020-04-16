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أخبار العالم

لجنة جائزة الأمير طلال الدولية تجتمع «عن بعد» لإعلان الفائزين بمليون دولار

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:49 م
الأمير طلال
الأمير طلال
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أ ش أ
اكتملت الاستعدادات والتحضيرات في أجفند (برنامج الخليج العربي للتنمية) لعقد اجتماع لجنة جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية الثلاثاء القادم، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، رئيس لجنة الجائزة ورئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية. 

وسيتم في هذا الاجتماع - الذي يعقد "عن بعد" من مركز أجفند بالرياض - إقرار وإعلان الفائزين بجائزة الأمير طلال الدولية لعام 2019 في موضوع "المياه النظيفة و النظافة الصحية" .

وأوضح أجفند - فى بيان تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه اليوم - أن الترشيحات التي تقدمت من أنحاء العالم للتنافس على الفوز بجائزة طلال الدولية، التي تبلغ قيمتها مليون دولار، وصل عددها إلى 82 ترشيحًا من المنظمات والجمعيات والحكومات والأفراد.

وأضاف البيان أن الجائزة تنقسم إلى أربعة فروع: الفرع الأول مخصص لترشيحات المنظمات الأممية و الدولية و الإقليمية، و الفرع الثاني مخصص لترشيحات الجمعيات الأهلية الوطنية، و الفرع الثالث مخصص لترشيحات الحكومات و مؤسسات الأعمال الإجتماعية، بينما الفرع الرابع مخصص لترشيحات الأفرد.

وتتكون لجنة الجائزة من أعضاء يمثلون قارات العالم وهم الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي سابقا، و الملكة صوفيا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملكة صوفيا الخيرية و السيدة مرسيدس منافرا، الرئيس الشرفي لمنظمة الجميع من أجل الأرجواي و الدكتور يوسف سيد عبدالله، مدير صندوق الأوبك للتنمية الدولية سابقا، و الدكتور محمد يونس مؤسس بنك قرامين.
يشار إلى أن الترشيحات يجرى تقييمها من قبل عدد من الخبراء المستقلين، في كل فرع من فروع الجائزة الأربعة، قبل أجتماع لجنة الجائزة التي تقر المشروع الفائز في كل فرع وتعلنه.
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