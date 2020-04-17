سمر ياقوت تكتب: مواقف إيجابية ولحظات حرجة





دائمًا تحتاج الإنسانية إلى أن نبرهن عليها وما مررنا به من لحظات حرجة كفيلة أن نري معدن هذا الشعب الأصيل الذي تربي على الخير والأصول والكرم والأخلاق الحميد , والآن لا توجد محنة أشد من فيروس كورونا الذي يلاحق البشر ولم يترك بقعة على الأرض إلا وترك فيها رعبًا وخوفًا كي يظهر فيها المعادن على حقيقتها

وعندما ظهر الفيروس في مصر البهية ظهر المعدن الأصيل لشبابها الذي تعامل بكل بسالة وخشي على أخيه أكثر من خوفه من الموت فالكل أسرع بكل ما عنده من خيرات لمساعده غيره , فدائما المصريين يتعاملون بإنسانيتهم , فهناك من ساعد بسيارته أو بدرجاته النارية واخر ساعد بحقيبة الخير وغيرها من المساعدات حتى وان كانت بالكلمة الطيبة والسؤال والاطمئنان ,

في مشهد إنساني من رجل في العقد الخامس من عمره قرر أن ينزل من منزله قبل ساعات الحظر ويقوم بتوصيل أي شاب لمنزله أثناء عودته من العمل لمنع التكدس وخوفًا على أي شخص من اختراق قرار الحظر كمساعدة منه للآخر ومساعدة للدولة ايضًا في المحنة هم أبناء الوطن ,

ومجموعة أخرى من شباب مصر النبيل قام بنشر صورة له تجمهم سويًا بأرقام هواتهم المحمولة بعرض مساعدتهم لتوصيل أي شخص عائد من عمله ويريد الوصول لمنزله ولكن هناك تكدس في وسائل المواصلات العامة فهم يقدمون خدمات للوطن الجليل يقدمون يدهم لبعضهم البعض دون خوف من مرض او وباء ,ربما الروح النقية التي بداخل الكثير من الشعب المصري هي التي تقي من الأمراض لان المرض الحقيقي هو الانانية وحب النفس وعدم التفكير في الآخر ,

وهناك أيضا اخرون قدموا يد العون لأخواتهم من المواطنين أصحاب العمالة اليومية الذين تأثروا بأزمة كورونا من خلال حقيبة الخير التي تحمل احتياجات تهم اليومية وغيرها من مساعدات حتى وإن كانت بسيطة وغيرها الكثير من المساعدات والأعمال الخيرية ,

وجل الأعمال محمد العربي الذي لن يتخلى عن أحد من موظفيه بسبب الازمة الراهنة قائلا " إن الشركة لن تتخلى عن أحد من العاملين بها، وتفكر في دفع الرواتب في موعد مبكر دعمًا لموظفيها لتجاوز المحنة الحالية بسبب تفشي كورونا " بتلك الكلمات التي رددها رجل الأعمال على موظفيه حتى يريح قلوبهم ويشعرهم بالطمأنينة واعتقد ان هذا الموقف لا ينساه التاريخ وسوف يخلده المصريين لأن لم ينسوا من وقف بجانبه في الشدائد

حيث أنه أكد في تصريحاته أن الشركة بدأت أسرة واحدة وستستمر أسرة، وحاليا هناك 35 ألف موظف وأكثر، والحمد لله مر على الشركة الكثير من المحن والله حولها إلى منح، ما تقلقوش أبدًا طول ما إحنا مع بعض ربنا معانا، ربنا طارح البركة في أسرة الشركة طالما بنحب بعضنا كما نحب أنفسنا ,

وأيضًا هبة السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية فكرت في الخير من جانب مساندة الأطباء خلال إطلاق مبادرة "تأمين الجيش الأبيض مسئوليتنا " لتأمين الأطباء بالملابس الوقائية حيث إنها أوضحت أنها تأمن الأطباء بالملابس والوقائية وبالفعل تعاقدت مع مصنع مصري للحصول على تلك الملابس والكمامات لكي تساند العمالة المصرية من جانب آخر وتدعم بلادها في المحنة الراهنة ,

وبالفعل تم توريد ملابس وقائية إلى عدد من المستشفيات بالقاهرة والفيوم وأجهزة طبية ايضًا وتركيب عدد 5 وحدات عناية مركزة وملابس وقائية لهيئة الإسعاف , ووقعت بروتوكول مع وزارة الصحة بشأن التبرع ب 3 مباني تابعة للمؤسسة لتحويلها إلى مستشفيات عزل خلال أزمة كورونا بطاقة 500 سرير وتتكلف المؤسسة بالتجهيز ,

فهم أبناء مصر العطائين البنائين اللذين لم يتخلوا عن الوطن ويقفون في الشدائد فالمجن تحتاج البواسل , فالكل وقف بجانب الأخر دون تردد في تلك اللحظات الحرجة التي مررنا كل التحية والتقدير لشعب مصر العريق حفظه الله من كل سوء وسوف نعبر من تلك المحنة ونذكرها في السنوات القادمة مثل الكثير من الشدائد التي مرت .





