إقالة وزير الصحة البرازيلي بسبب كورونا

قرر الرئيس البرازيلي يائير بولسونارو، اليوم الخميس، إقالة وزير الصحة لويس هنريك، بسبب الفشل في مواجهة فيروس كورونا المستجد.





وكشف موقع "ورلد ميتر"، المتخصص في إحصائيات فيروس كورونا المستجد، عن تجاوز وفيات فيروس كورونا المستجد حول العالم حاجز الـ 140 آلاف حالة وفاة.





ومن ناحية أخرى، قال جاي روزين، نائب رئيس إدارة النزاهة بشركة فيسبوك "إن منذ إعلان وباء COVID-19 أزمة صحية عالمية في شهر يناير الماضي، وفيسبوك تعمل على ربط المستخدمين بالمعلومات الدقيقة التي يقدمها خبراء الصحة والحد من انتشار المعلومات المغلوطة والضارة حول الوباء على تطبيقاتنا".



