سماح برهومي توجه رسالة تضامن بالإيطالية في "إحنا الأقوى"

طرحت المطربة سماح برهومى أغنية جديدة بعنوان "إحنا الأقوى" وقامت بغنائها باللغة الإيطالية في رسالة إلى العالم وأيضا فى رسالة تضامن مع الشعب الإيطالى فى محنته مع أزمة كورونا.. ويذكر أن سماح تجيد الغناء أيضا باللغة الفرنسية والإسبانية.



وشارك مع سماح بالغناء باللغة العربية محمد بدرخان ومصطفى الجندى ومحمد السيد.. والأغنية فكرة وكلمات على المليجي وألحان وتوزيع محمد بدرخان.



وتقول كلمات إحنا الأقوى: