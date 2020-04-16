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فن

سماح برهومي توجه رسالة تضامن بالإيطالية في "إحنا الأقوى"

الخميس 16/أبريل/2020 - 10:11 م
صدى البلد
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نبيل العدوى
طرحت المطربة سماح برهومى أغنية جديدة بعنوان "إحنا الأقوى" وقامت بغنائها باللغة الإيطالية في رسالة إلى العالم وأيضا فى رسالة تضامن مع الشعب الإيطالى فى محنته مع أزمة كورونا.. ويذكر أن سماح تجيد الغناء أيضا باللغة الفرنسية والإسبانية.

وشارك مع سماح بالغناء باللغة العربية محمد بدرخان ومصطفى الجندى ومحمد السيد.. والأغنية فكرة وكلمات على المليجي وألحان وتوزيع محمد بدرخان.

وتقول كلمات إحنا الأقوى:
"كلنا تجمعنا أرض واحدة.. بتغطينا سما واحدة.. احنا أوراق من شجرة واحدة.. واحنا زهور في حديقة واحدة.. إحنا اقوى مع بعضينا.. عشان واثقين في الله".
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