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محافظات

إزالة 46 تعديًا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالغربية

الخميس 16/أبريل/2020 - 10:06 م
صدى البلد
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احمد علي
تكثف الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية الجهود فى تنفيذ  حملات مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة.

قاد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، اليوم، حملة مكبرة بحضور اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، ووكيل وزارة الزراعة المهندس علي عبد الجواد، أسفرت عن إزالة 46 حالة تعد علي أراضي زراعية وأملاك الدولة ، شملت 28 حالة تعد في المهد علي الأراضي الزراعية علي مساحة فدان و 23 قيراطا و 12 سهما، و 7 مخالفات بناء علي مساحة 782 م٢، و 11 حالة تعد علي أملاك الدولة علي مساحة 480 م٢.

أكد محافظ الغربية استمرار الحملات للقضاء علي كافة أشكال التعديات والتعامل بحسم مع المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة ورصد التعديات بكافة مراكز المحافظة.
إزالة 46 تعديًا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالغربية
إزالة 46 تعديًا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالغربية
إزالة 46 تعديًا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالغربية
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