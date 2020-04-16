استمرار أعمال التعقيم والتطهير للشوارع بالأقصر.. صور

أعلن الدكتور عاطف أحمد على مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر الانتهاء من أعمال رش وتطهير عدد من المنشآت الحكومية الحيوية والجهات التى تقدم خدمات للمواطنين.





وأوضح مدير الطب البيطري أن الحملات تضمنت تعقيم شوارع المدينة المنورة وخالد بن الوليد والكورنيش وشارع مديرية أمن الأقصر ومركز شرطة الأقصر بكل مكاتبه والحجز والقسم كاملا وفرع البنك الأهلى بجميع صالاته ودير الشايب والمزرعة التابعة له وكمائن الشرطة على الطرق السريعة بمداخل ومخارج الأقصر وعدد من منازل منطقة نجع الطويل بالكرنك.





وأشار إلى استمرار كافة أعمال التطهير والتعقيم على مستوى المنشآت الحكومية والعامة بالمحافظة.



