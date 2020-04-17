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أخبار العالم

المغرب: 259 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" و٣ حالات وفاة خلال 24 ساعة

الجمعة 17/أبريل/2020 - 11:53 ص
أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم الخميس، تسجيل 259 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 2283 حالة.
ووفق وزارة الصحة، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 9713 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب، حتى مساء اليوم.
وأوضح محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة المغربية -في تصريح صحفى- أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 130 حالة إلى حدود السادسة مساء؛ فيما تم تسجيل 20 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 249 حالة.
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