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طارق الشناوي: إلغاء المشاهد الجماعية بمسلسلات رمضان بسبب كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 10:21 م
الناقد الفنى طارق
الناقد الفنى طارق الشناوى
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البهي عمرو

قال الناقد الفنى، طارق الشناوى، إن أكاذيب الإخوان والهجوم على الدراما رمضان 2020، تعتبر محاولات استنفار ساذجة لمشاعر لا تعلم التفاصيل، موضحًا أن هناك أشخاصا لا يعلمون أن الفن شئ مهم فى حياة الإنسان ويشبه المستشفى و المخبز.


وأضاف طارق الشناوى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة أون إي، تقديم الإعلامية  بسمة وهبة، أن المشاهد الجماعية فى المسلسلات متوقفة بقرار رئيس الوزراء.


وأشار طارق الشناوى، إلى أن هناك مشاهد كثيرة من المسلسلات تم إلغائها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح طارق الشناوى أن الجماعات الإرهابية تقارن المسجد والكنيسة بالاستوديوهات وتصوير المسلسلات وهذا أمر خاطئ.

 ولفت طارق الشناوى إلى أن استوديوهات التصوير تقوم بعمل تدابير احترازية لمواجهة فيروس كورونا، موضحًا " فى تعقيمات ومفيش تجمعات ومفيش مشاهد مجمعة".

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