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محافظات

تكثيف الإجراءات الوقائية للحد من انتشار كورونا بـ الغربية

الخميس 16/أبريل/2020 - 10:20 م
صدى البلد
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احمد علي
أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، انتشار فرق الطب الوقائى فى جميع قرى ومراكز المحافظة لتعقيم المنشآت العامة والمصالح الحكومية التى يتردد عليها المواطنين لتعزيز التدابير الاحترازية للحد من انتشار كورونا.

وأضاف أن حملات التعقيم انتهت من تطهير وتعقيم 8870  منشأة حكومية، بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى.

وأوضح رحمي أن المنشآت التى تم تطهيرها وتعقيمها شملت 2082 مسجد و 50 كنيسة ، و 1657 مدرسة ، و 3309 شوارع وميادين رئيسية، و 708 مواقف سيارات ، و 493 منشأة صحية، و 252 سوق ، و 10 محاكم ، و 204 بنوك ، و 100 قسم شرطة .

وأكد استمرار حملات التطهير والتعقيم بكافة مدن ومراكز المحافظة ، واستمرار المتابعة اليومية، ضمن سلسلة التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .
تكثيف الإجراءات الوقائية للحد من انتشار كورونا بـ الغربية
تكثيف الإجراءات الوقائية للحد من انتشار كورونا بـ الغربية
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