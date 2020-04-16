د.فتحي حسين: مصر تنعى الحوفي وشهداء الواجب

رحم الله شهيد الواجب المقدم شرطة محمد حوفي الذي سطر بمواقفه وبطولته اروع الامثلة علي الرجولة والوطنية والتضحية لاجل الوطن المصري الغالي علينا في الحادث الارهابي بمنطقة الاميرية والذي راح ضحيته الشهيد الحوفي الذي طالته يد الإرهاب مساء ١٤ أبريل ٢٠٢٠ الماضي خلال مداهمة رجال الشرطة لاحدى البؤر الإرهابية بمنطقة الأميرية في العملية التي استهدفت القضاء على واحدة من الخلايا الإرهابية التي تستعد لترويع الآمنين، التي قدم خلالها رجال الشرطة البواسل اروع الامثلة في الشجاعة والتضحية لاجل الوطن فقط دون أن ينظروا لاشياء اخري مثل الابناء والاسرة والامهات والوظيفة والمعاش وانما وجهتم الاساسية الوطن وسلامته واستقراره وامان شعبه وحفظ السلام الاجتماعي والقضاء علي الارهاب الاسود الذي يعيث في الارض فسادا منذ سنوات طويلة من الخارج وفي الداخل والدولة بكل أجهزتها تحاربه بيد وتبني بيد اخري من اخري المستقبل والتنمية وبناء مصر الجديدة بشكل يجعل الجميع في حالة من الرضا والراحة والاطمنان.









فرجال مصر من الشرطة والجيش قدموا _ ولا يزالون_ الكثير من التضحيات خلال السنوات الست الاخيرة من اجل حفظ استقرار الوطن والمواطنين وفي نفس الوقت نجد أن القوات المسلحه ومعها الشرطة هما الحصن والسند لأفراد الشعب الذي يحلم دوما بالاستقرار والامان بعد سنوات العجاف التي عاشها بعد ثورة ٢٥ يناير وخلال حكم الاخوان وبعده وهي اكثر الفترات التي شهدت حالات من القتل والاغتيالات لرجال الشرطة والقوات المسلحة والنائب العام الاسبق هشام بركات الذي تم قتله وتفجير موكبه وغيره من الشخصيات التي ضحت من اجل اعلاء كلمة الحق وراية الوطن الي المكانة العليا دوما.





لابد للدولة بكل أجهزتها وشعبها أن تتوحد لمواجهة الارهاب الاسود الذي يأكل الاخضر واليابس ويهدم كل نهضة وبناء داخل المجتمع وهذا ما لا نتمناه باي حال من الأحوال ..لاننا جميعا نعمل من اجل الوطن الغالي مصر ..أغلي الاوطان