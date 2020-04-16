البنك الزراعي بالشرقية: صرف 21 ألفًا و537 حوالة للمستحقين لمنحة العمالة غير المنتظمة بإجمالي 11 مليون جنيه.. صور

أكد المحاسب محمد المنشي، رئيس قطاع الشرقية بالبنك الزراعي، أنه بلغ عدد الحوالات التي تم صرفها حتى نهاية اليوم الخميس اليوم الرابع لصرف منحة الـ500 جنيه، 21 ألفًا و537 حوالة، للمستحقين لمنحة العمالة غير المنتظمة من فروع البنك الزراعي على مستوى المحافظة بإجمالي 10 ملايين و768 ألفاً و500 جنيه.





وأضاف "المنشي"، أن فرع البنك بمركز الزقازيق استقبل 2103 مواطنين، و1966 بمركز الحسينية، و1700 بمركز أبوكبير، و840 بمركز ههيا، و1593 بمركز بلبيس، و1832 بمركز ديرب نجم، و1053 بمركز كفر صقر، و1035 بمركز أولاد صقر، و1543 بمركز أبوحماد، و564 بمركز مشتول السوق، و703 بمركز الإبراهيمية، و2542 بمركز فاقوس، و2027 بمركز منيا القمح، و850 بمدينة الصالحية، و996 بالفرع الرئيسي ليصل عدد العملاء لـ 21537 مواطنًا.

وأكد المحاسب عصام الجزار، مدير البنك الزراعي المصري بالشرقية، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل الصرف علي المواطنين منعًا للتكدس في الفروع والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار "الجزار" إلى أنه تم توزيع كمامات وقفازات بلاستيكية على جميع العُملاء، وتوفير المطهرات وتجهيز أستراحات أمام جميع الأفرع لصرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة.