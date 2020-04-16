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رياضة

رغم الوضع الاقتصادي.. بروسيا دورتموند يعلن إعادة أموال التذاكر للجماهير

الخميس 16/أبريل/2020 - 10:18 م
صدى البلد
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أحمد هاني

أكد بوروسيا دورتموند الألماني فى بيان رسمي نشره اليوم الخميس، أن النادي يعاني من الوضع الاقتصادي الحالي، لكن غالبية جماهيره تأثروا بأزمة كورونا التي يعاني منها أغلب دول العالم.


وتعهد النادي فى بيانه، أنه لن يلجأ لأي لوائح قانونية في المستقبل تسمح بإصدار قسائم لرد المبالغ المستحقة لجماهيره.


وأصيب العديد من الرياضيين واللاعبين حول مستوى العالم بفيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى سيطرة حالة من الهلع داخل الأوساط الرياضية المحلية والعالمية.

ودفع انتشار الفيروس عالميا المسئولين عن الكرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع تفشيه ومنها ما أغضب الكثير من عشاق كرة القدم مثل إيقاف الدوريات الكبرى في أوروبا وإيقاف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.
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