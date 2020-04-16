رغم الوضع الاقتصادي.. بروسيا دورتموند يعلن إعادة أموال التذاكر للجماهير

أكد بوروسيا دورتموند الألماني فى بيان رسمي نشره اليوم الخميس، أن النادي يعاني من الوضع الاقتصادي الحالي، لكن غالبية جماهيره تأثروا بأزمة كورونا التي يعاني منها أغلب دول العالم.





وتعهد النادي فى بيانه، أنه لن يلجأ لأي لوائح قانونية في المستقبل تسمح بإصدار قسائم لرد المبالغ المستحقة لجماهيره.





وأصيب العديد من الرياضيين واللاعبين حول مستوى العالم بفيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى سيطرة حالة من الهلع داخل الأوساط الرياضية المحلية والعالمية.



