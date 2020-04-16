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محافظات

لافتات اعتذار لأهالى قرية شبرا البهو للدكتورة الراحلة وأسرتها.. صور

الخميس 16/أبريل/2020 - 10:20 م
صدى البلد
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همت الحسينى
وجه أهالى قرية شبرا البهو التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية الاعتذار للراحلة الدكتورة سونيا عبد العظيم عبر لافتات اعتذار تم تعليقها بمدخل القرية واماكن اخرى لمابدر من قلة من اهالى االقرية حيث قاموا بإعتراض طريق سيارة الإسعاف التى تقل جثة الدكتورة سونيا عبد العظيم عارف 64 عاما والتى توفيت أثر إصابتها بالفيروس بمستشفى العزل بالإسماعيلية رافضين دفنها بمقابر الأسرة بالقرية على تعليق لافتات الإعتذار التعازى للفقيدة وأسرتها .

وجاء فى لافتات الإعتذار والتعازى " يتقدم أهالى قرية شبرا البهو بخالص التعازى للدكتور محمد الهنداوى فى وفاة حرمه الدكتورة سونيا عبد العظيم ونعتذر عما بدر من قلة غير واعية " و " اعتذار واجب ... يتقدم شباب شبرا البهو وجميع الأهالى بإعتذار وأسف كبيرين للسيد الدكتور المهندس محمد الهنداوى وأسرته الكريمة عن التصرفات الغير مسئولة التى ظهرت من البعض وندين بأشد العبارات هذه التصرفات سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته ... خالص التعازى والمواساة .. شباب بيحب بلده " .

كما حرص شباب القرية بالتعاون مع الوحدة المحلية على تغيير اللافتة الخارجية للمدرسة بإسم المرحومة وذلك بالإضافة إلى البانر الداخلى الذى قامت بتركيبه رحاب المزين رئيسة المدينة منذ عدة ايام بناء على قرار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بإطلاق اسم ضحية فيروس كورونا على المدرسة تخليدا لها.

وكان أهالى القرية قد اعترضوا السبت الماضى طريق سيارة الاسعاف التى تقل جثة الدكتورة سونيا عبد العظيم عارف 64 عاما والتى توفيت اثر اصابتها بالفيروس بمستشفى العزل بالإسماعيلية، رافضين دفنها بمقابر اسرة زوجها بالقرية وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة بقيادة نائب مدير امن الدقهلية والعميد عماد المهدى مأمور مركز شرطة اجا إلى مكان البلاغ، وسط محاولات استمرت لعدة ساعات لإقناع الاهالى، ان دفن المتوفية سيتم وفقًا للإجراءات الصحية المتبعة، بحضور فريق الحجر الصحي.
لافتات اعتذار لأهالى قرية شبرا البهو للدكتورة الراحلة وأسرتها.. صور
لافتات اعتذار لأهالى قرية شبرا البهو للدكتورة الراحلة وأسرتها.. صور
لافتات اعتذار لأهالى قرية شبرا البهو للدكتورة الراحلة وأسرتها.. صور
لافتات اعتذار لأهالى قرية شبرا البهو للدكتورة الراحلة وأسرتها.. صور
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