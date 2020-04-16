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الوزراء: مسموح للسيارات الخاصة التنقل يوم شم النسيم للثامنة مساء

الخميس 16/أبريل/2020 - 10:14 م
مجلس الوزارء
مجلس الوزارء
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عبد الخالق صلاح
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الأحد القادم يوم عمل طبيعي للجهات الحكومية، ووسائل المواصلات تعمل حتى مساء ذلك اليوم.

واضاف "سعد"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن توقف وسائل النقل العام والتنقل بين المحافظات سيكون في شم النسيم، الموافق الإثنين 20 إبريل، مشيرًا إلى أن السيارات الخاصة سيكون مسموحا لها بالتنقل حتى الثامنة مساء من ذلك اليوم.


وعن الإزدحام خلال الأسبوع الجاري، أوضح متحدث الوزراء أنه يعود إلى إقبال المواطنين على شراء مستلزمات رمضان.


على جانب آخر، أكد نادر سعد أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة تجاه أى أحد لا يلتزم بأسعار منتجات التعقيم لمواجهة فيروس كورونا.
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