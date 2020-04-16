أخبار الفن.. اشتعال الحرب بين ياسمين عبد العزيز وريهام حجاج.. والقائمة الكاملة لـ ضحايا رامز جلال

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي.





اللجان الإلكترونية تشعل الحرب بين ياسمين عبد العزيز وريهام حجاج

بعد مواجهات غير مباشرة شهدتها الأشهر الماضية بين ريهام حجاج التى فازت بقلب رجل الأعمال محمد حلاوة طليق ياسمين عبد العزيز، يلتقيان لأول مرة خلال موسم دراما رمضان المقبل وجها لوجه.

منهم ياسمين صبري وحسن شاكوش.. تعرف على القائمة الكاملة لـ ضحايا رامز جلال ببرنامجه الجديد

رغم التكتم الشديد الذي يحاول فريق عمل برنامج رامز جلال الجديد فرضه على حلقات رمضان 2020، إلا أن بعض التسريبات وصلت لـ"صدى البلد" عن فكرة البرنامج الذى تم تصويره فى دولة الإمارات.

صور.. شاهد البوسترات الدعائية لبطلات سكر زيادة قبل عرضه في رمضان

كشف القائمون على مسلسل "سكر زيادة" للنجمتين نادية الجندى ونبيلة عبيد إضافة إلى سميحة أيوب وهالة فاخر، عن البوسترات الدعائية للعمل التى تم تصويرها مع المصور شريف قمر، وتصدرت كل بطلة من البطلات بوستر بمفردها فيما اجتمعن الأربعة بطلات فى بوسترين، قبل انطلاق أولى حلقاته على شاشة mbc مصر فى شهر رمضان.

عمرو دياب يعلن عن أحدث أغنياته.. والجمهور: تتر مسلسل دينا الشربيني

نشرت الصفحة الرسمية لشركة ناي عبر موقع فيس بوك مقطع موسيقيا، مصحوبا بتعليق "قريبا.

رامز مجنون رسمي.. رامز جلال يعلن اسم برنامجه الجديد.. شاهد الأفيش

رغم التكتم الشديد الذي يحاول فريق عمل برنامج رامز جلال الجديد فرضه على حلقات رمضان 2020، إلا أن بعض التسريبات وصلت لـ"صدى البلد" عن فكرة البرنامج الذى تم تصويره فى دولة الإمارات.