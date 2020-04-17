السياحة تغلق الشواطئ والقرى السياحية والأنشطة البحرية بالعين السخنة فى شم النسيم





أقرت الهيئة العامة للتنمية السياحية منطقة خليج السويس غلق جميع الشواطئ بقطاع العين السخنة حفاظا على سلامة المواطنين خلال أعياد الربيع "شم النسيم" .





يأتى ذلك فى ضوء الظروف الراهنة ومن منطلق تكاتف جميع أجهزة الدولة لمجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .





أفادت الهيئة العامة للتنمية السياحية منطقة خليج السويس أنه سيتم غلق جميع الشواطئ وحمامات السباحة و الغاء إستقبال الرحلات المجمعة للقرى السياحية ، غالغاء جميع أشكال التجمعات داخل القرى السياحية بالاضافة الى منع أية أنشطة بحرية " تسيير مراكب ويخوت خاصة وخلافة ".





حملت هيئة التنمية السياحية الجهات المسؤولة الكاملة حال عدم مراعاة التنفيذ الفورى والعاجل للتنبيهات على أن تطبق كافة العقوبات المنصوص عليها لمن يخالف تلك التعليمات .