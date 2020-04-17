AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

السياحة تغلق الشواطئ والقرى السياحية والأنشطة البحرية بالعين السخنة فى شم النسيم

الجمعة 17/أبريل/2020 - 05:00 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد الاسكندرانى

أقرت الهيئة العامة للتنمية السياحية منطقة خليج السويس غلق جميع الشواطئ بقطاع العين السخنة حفاظا على سلامة المواطنين خلال أعياد الربيع "شم النسيم" .

يأتى ذلك فى ضوء الظروف الراهنة ومن منطلق تكاتف جميع أجهزة الدولة لمجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

أفادت الهيئة العامة للتنمية السياحية منطقة خليج السويس  أنه سيتم غلق جميع الشواطئ وحمامات السباحة و الغاء إستقبال الرحلات المجمعة للقرى السياحية ، غالغاء جميع أشكال التجمعات داخل القرى السياحية بالاضافة الى منع أية أنشطة بحرية " تسيير مراكب ويخوت خاصة وخلافة ".

حملت هيئة التنمية السياحية الجهات المسؤولة الكاملة حال عدم مراعاة التنفيذ الفورى والعاجل للتنبيهات على أن تطبق كافة العقوبات المنصوص عليها لمن يخالف تلك التعليمات .
السياحة تغلق الشواطئ والقرى السياحية والأنشطة البحرية بالعين السخنة فى شم النسيم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الإسكندرية: غلق الشواطئ خلال شم النسيم ..فيديو

باستثناء مراكب الصيد.. تعليق الرحلات البحرية بالبحر الأحمر في شم النسيم لمواجهة كورونا

هل تفتح البحر الأحمر شواطئها خلال أعياد شم النسيم؟.. المحافظ يجيب

محافظ السويس يحذر من فتح الشواطئ خلال شم النسيم وأعياد الربيع

مع اقتراب شم النسيم.. الرى: استمرار غلق حدائق القناطر الخيرية خلال أعياد الربيع

حظر شامل ومنع التنقل بين المحافظات.. توصيات البرلمان للحكومة للتعامل مع احتفالات شم النسيم

ترشيحاتنا

شوبير يكشف خطة الأهلي لضم لاعبين في الموسم الجديد.. فيديو

ننشر تفاصيل جلسة محمود الخطيب مع وزير الرياضة

تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة بشأن حقيقة تولي مدرب برشلونة قيادة فريق الأهلي

اهم الاخبار: موعد ظهور لقاح لـ كورونا.. قرارات حكومية جديدة .. رامز جلال فى الحجر الصحي

محمد صلاح يكشف عن دور فتحي في تعطيل ظهور لاعب الأهلي في المنتخب.. فيديو

الوزراء: مسموح للسيارات الخاصة التنقل يوم شم النسيم للثامنة مساء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في موسمه.. أسباب تجعلك تتناول التوت يوميا

بملابس الحمام.. شاهد صورا محرجة للأشخاص أثناء استلام الطرود في الحظر

حظر التجول يساعد زوجين في اكتشاف كنز روماني أسفل منزلهما.. صور