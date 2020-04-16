وكيل صحة بني سويف محذرًا: الخروج ع الفاضي والمليان مش كويس

قال الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، إنه بناء على تكليفات وزارة الصحة والمحافظ محمد هاني، فإن فريق العمل الطبي المكون من مديري المستشفيات والأطقم الطبية، وجميع القطاعات في مديرية الصحة على أتم استعداد لمواجهة فيروس كورونا.





وأضاف "يوسف"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر في القلب"، الذي يقدمه الإعلامي علاء أبو بكر، على فضائية "المحور"، اليوم الخميس، أن منظومة العمل الطبية في المحافظة تعمل على قدم وساق من بداية حدوث الأزمة، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المستشفيات لاستقبال لمصابين فيروس كورونا.





وأشار إلى أنه بالنسبة لارتفاع عدد المصابين والوفيات بالفيروس، إلا أن الوضع مطمئن نظرًا لأن منحنى الإصابات اليومية يسير بهذا المعدل، مناشدًا المواطنين الالتزام بقرار رئيس الوزراء وتجنب التجمعات أو الخروج من البيت والتواجد في أوقات حظر التجوال.





ووجه وكيل وزارة الصحة ببني سويف رسالة للمواطنين قائلًا: "مفيش داعي للتجمعات والخروج من المنزل إلا لشراء الضروريات الأساسية.. الخروج على الفاضي والمليان مش كويس".





https://www.youtube.com/watch?v=DPt52ldkTx4