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توك شو

أحمد موسى عن شم النسيم: محدش يسافر البلد مقفولة.. فيديو

الخميس 16/أبريل/2020 - 10:18 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على قرارات رئيس الوزراء اليوم بشأن يوم شم النسيم "محدش يسافر واللي هيسافر يوم شم النسيم هيرجع".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الطرق بأكملها مقفولة في يوم شم النسيم وهناك اكمنة في كل الطرق من اليوم ولا يسمحون بمرور أحد حتى يوم شم النسيم".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "كنت اتمنى وجود حظر كامل يوم الأحد وحتى صباح يوم الثلاثاء ولكن قرارات رئيس الوزراء كافية ولن يكون هناك وسائل نقل عام او مترو الانفاق يوم شم النسيم".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "اللي عايز ينزل هيتمشى يوم شم النسيم لن يكون هناك أتوبيس رحلات على الإطلاق كي يسافر بين المحافظات".
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