فنانون ردوا على منتقدي المسلسلات.. أمير طعيمة هاجمهم بشدة.. وعمرو ياسين يقيّم السلوك

هاجم عدد كبير من الجمهور صناع الأعمال الرمضانية لحث الجمهور على البقاء في البيت وعلى الرغم من هذا خرجوا هم من أجل أن يقوموا بأعمالهم، التي قد تشهد تجمعات وهو ما يخالف الإجراءات الاحترازية في ظل مواجهة فيروس كورونا، ولم يصمت بعض الفنانين على هذه الانتقادات وخرجوا ليدافعوا عن أنفسهم أمام الجمهور.





أمير طعيمة

هاجم الشاعر أمير طعيمة منتقدي تقديم المسلسلات خلال شهر رمضان 2020.





وكتب عبر حسابه على "تويتر": "نفسي يبقي عندي طاقية الاخفا واشوف كام واحد من اللي بيهاجموا المسلسلات مش هيتفرجوا عليها، وكام واحد من اللي بيقولوا انها بتفسد صيامهم بيصلي وبيقضي طول اليوم في العبادات أو بيصلي اصلا.. اللي بيعمل كده فعلا أحييه أما الحقيقة ان معظم التعليقات اللي عندي من كائنات تتغذى علي المزايدة".





رانيا محمود ياسين

ردت أيضا الفنانة رانيا محمود ياسين عبر "فيسبوك": "في هجوم على الفنانين انهم بيقولوا خليكم في البيت وهما بينزلوا يكملوا مسلسلات رمضان، أولا ده اسمه التزام والفنان مفيش في ايده حاجة غير إنه يلتزم طالما الجهة المنتجة طالبة منه إنه يكمل في اعمال تعدت اكثر من نصفها ولازم تخلص".





وأضافت:" أنا لو عندي عمل بيتصور قبل كورونا والإنتاج عايز يكمله علشان خراب بيت، والتعاقدات بتاعة المسلسل اللي هو البيع خارجي والعاملين اللي داخل عليهم رمضان محتاجين برضه فلوسهم، فلازم اضطر اكمل وأنا خايفة ورزقي على الله ده مش ذنب الممثل خالص، إللي هو الوحيد ميقدرش يلبس كمامة وهو بيمثل، ولا جوانتي ولا ينفع ما يلمسش سطح حواليه وهو بيمثل المشهد، كله ممكن يعمل ده إلا هو لذلك بيضطر ينزل يلتزم لكن لو اتقالوا العمل هيخلص بعد رمضان أكيد هيبقى أحسن بالنسباله ، لأن يا روح ما بعدك روح".





وأضافت "أنا مثلا يعني اتعرض عليا مسلسل بعد أزمه كورونا اعتذرت طبعا بس لو كنت بكمل مسلسل واتقالي انزلي هنزل طبعا مفيش في إيدي حاجة اعملها غير الالتزام أرجوكم ارحموا الفنانين من كل هجوم في أي أزمة في الكون".





عمرو محمود ياسين

عبّر السيناريست عمرو محمود ياسين، عن إيمانه الشديد بقيمة الفن والفنانين، من خلال حسابه الرسمي على "فيسبوك".

وقال عمرو محمود ياسين :"تزخر السينما والدراما التلفزيونية المصرية والعربية. بمئات ومئات الأعمال ذات القيمة العالية التي تغذي العقل والوجدان وتنشر الوعي والثقافة.. ومن لا يدرك قيمة الفن العظيمه هو شخص جاهل بنسبة مائة بالمائة ولا نقاش معه.. لأنه حالة ميئوس منها".