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مرأة

أعراض تؤكد إصابتك بالرمد الربيعي

الجمعة 17/أبريل/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يعد الرمد الربيعي هو أحد الأمراض التي تنتشر في فصل الربيع ، وقدم الدكتور محمد بدوي استشاري امراض الرمد والعيون الأعراض التي تؤكد إصابتك بالرمد الربيعي.

رعشة العين 
هو الشعور بالوخز او التنشنج اللارادي في جفن العين او العضلة المحيطة به 
الاسباب
- التهابات الجفون : و هو يصيب جفن العين نتيجة لنمو زائد للبكتريا علي الجلد في تلك المنطقة 
و يسبب الاحمرار و الحكة و التورم في جفن العين و اسفل الرموش و ظهور بعض القشور 
- جفاف العين : تعتمد العين علي الدموع للمحافظة علي ترطيبها مما يؤدي الي الحكة و الاحمرار 
من الداخل و بالتالي يبداء الارتعاش اللارادي
- حساسية الضوء : تصيب نسبة قليلة لماشكل وراثية يتحسس الشخص الضوء الزائد الساطع 
- رمد الربيع : هي حساسية تصيب العين في الربيع مما يؤدي لآحمرار العين و الشعور بأرتفاع حرارتها 
الاعراض التي تستدعي للطيب 
- استمرار الرعشة و الشعور بالوخز لآكثر من اسبوع
- الرعشة التي تؤدي لآنغلاق جفن العين تماما
- انتشار التشنج لمناطق اخري من الوجه 
- احمرار ، تورم ، خروج افرازات من العين 
- تدلي الجفن العلوي
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