أعراض تؤكد إصابتك بالرمد الربيعي

يعد الرمد الربيعي هو أحد الأمراض التي تنتشر في فصل الربيع ، وقدم الدكتور محمد بدوي استشاري امراض الرمد والعيون الأعراض التي تؤكد إصابتك بالرمد الربيعي.
رعشة العين
هو الشعور بالوخز او التنشنج اللارادي في جفن العين او العضلة المحيطة به
الاسباب
- التهابات الجفون : و هو يصيب جفن العين نتيجة لنمو زائد للبكتريا علي الجلد في تلك المنطقة
و يسبب الاحمرار و الحكة و التورم في جفن العين و اسفل الرموش و ظهور بعض القشور
- جفاف العين : تعتمد العين علي الدموع للمحافظة علي ترطيبها مما يؤدي الي الحكة و الاحمرار
من الداخل و بالتالي يبداء الارتعاش اللارادي
- حساسية الضوء : تصيب نسبة قليلة لماشكل وراثية يتحسس الشخص الضوء الزائد الساطع
- رمد الربيع : هي حساسية تصيب العين في الربيع مما يؤدي لآحمرار العين و الشعور بأرتفاع حرارتها
الاعراض التي تستدعي للطيب
- استمرار الرعشة و الشعور بالوخز لآكثر من اسبوع
- الرعشة التي تؤدي لآنغلاق جفن العين تماما
- انتشار التشنج لمناطق اخري من الوجه
- احمرار ، تورم ، خروج افرازات من العين
- تدلي الجفن العلوي