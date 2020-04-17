أعراض تؤكد إصابتك بالرمد الربيعي

هو الشعور بالوخز او التنشنج اللارادي في جفن العين او العضلة المحيطة به

الاسباب

- التهابات الجفون : و هو يصيب جفن العين نتيجة لنمو زائد للبكتريا علي الجلد في تلك المنطقة

و يسبب الاحمرار و الحكة و التورم في جفن العين و اسفل الرموش و ظهور بعض القشور

- جفاف العين : تعتمد العين علي الدموع للمحافظة علي ترطيبها مما يؤدي الي الحكة و الاحمرار

من الداخل و بالتالي يبداء الارتعاش اللارادي

- حساسية الضوء : تصيب نسبة قليلة لماشكل وراثية يتحسس الشخص الضوء الزائد الساطع

- رمد الربيع : هي حساسية تصيب العين في الربيع مما يؤدي لآحمرار العين و الشعور بأرتفاع حرارتها

الاعراض التي تستدعي للطيب

- استمرار الرعشة و الشعور بالوخز لآكثر من اسبوع

- الرعشة التي تؤدي لآنغلاق جفن العين تماما

- انتشار التشنج لمناطق اخري من الوجه

- احمرار ، تورم ، خروج افرازات من العين

- تدلي الجفن العلوي