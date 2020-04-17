أستاذ تربية ووراثة دواجن يوضح علاقة البيض بمخ الإنسان.. خبير زراعي يحذر من خطورة السالمونيلا على الإنسان... أستاذ صحة عامة يحذر: اللى هيدخل المستشفى بتسمم بسبب الفسيخ هيطلع مصاب بكورونا

قال الدكتور احمد جلال عميد كلية رزاعة جامعة عين شمس ان خلايا السالمونيلا هي عدوى بكتيرية شائعة قد تصيب الأمعاء والجهاز الهضمي بشكل خاص، وتعيش عادة داخل الأمعاء ويتخلص منها الجسم عبر إخراج الفضلات ومن الممكن أن تدخل إلى الجسم عن طريق الملوثات، مثل لمس فضلات أو تناول طعام أو شراب ملوث، وقد تظهر على المريض المصاب بالسالمونيلا، غثيان وتقيؤ تشنجات في منطقة البطن حمى وقشعريرة وصداع.

وأضاف جلال ل صدي البلد أن استراتيجيات التخفيف من حدة المخاطر تكون عبر سلسلة التغذية إلى الغذاء feed-to-food chain في ضمان الانتاج الآمن لأعلاف الحيوانات والدواجن ومع ذلك، يمكن لبعض العمليات، مثل الجفاف لخلايا السالمونيلا، التحايل على التنظيف الروتيني وممارسات النظافة. خلال مراحل معينة من إنتاج الأعلاف، قد تصبح خلايا السالمونيلا خاملة فقط لإعادة تنشيطها لاحقا في عملية الإنتاج.





وأكد أنه قد يؤدي عدم القدرة على اكتشاف خلايا السالمونيلا الخاملة إلى تقويض الفحوصات الصحية الروتينية وتهديد سلامة الأعلاف ويتطلب هذا الخطر استراتيجيات تتجاوز المعالجة الحرارية المائية.





وأشار إلا انه أظهرت الأبحاث أن استراتيجيات الحفظ، بما في ذلك تطبيق توليفات ومتآزرة من الأحماض العضوية والمواد الخافضة للتوتر السطحي، يمكن أن تقلل إلى حد كبير من مخاطر التلوث أثناء معالجة الأعلاف الحيوانية.





بالاضافة الي حدوث تلوث الأعلاف في أي مرحلة من مراحل إنتاج الدواجن، بما في ذلك: المواد الأولية والمواصلات والتخزين والمعالجة ومساكن الطيور، ولكل مرحلة من تلك المراحل مخاطرها الخاصة.





وسبيل المثال، يعد التخفيف من المخاطر الميكروبية ضروريا في المراحل الأولى من سلسلة التغذية إلى الغذاء feed-to-food chain لتجنب انتقال التلوث وضمان الغذاء الآمن للاستهلاك البشري.





واكد أنه عندما تتوافر شروط النمو الميكروبي في أي مرحلة من مراحل سلسلة التغذية، يمكن أن تهدد Enterobacteriaceae مثل السالمونيلا الحيوانات التي تستهلك الأعلاف الملوثة والبشر الذين يستهلكون المنتج الحيواني.





وأوضح مخاطر أعادة التلوث يمكن أن تؤدي زيادة درجة الحرارة والرطوبة إلى تنشيط السالمونيلا الخاملة وغيرها من الجراثيم المعوية. يمكن أن تمثل تغيرات درجة الحرارة والرطوبة خطرا في أي مرحلة من مراحل عملية الإنتاج، بما في ذلك تخزين المواد الخام، ووقف الطحن والإنتاج؛ مما يسمح لعملية التمثيل الغذائي للسالمونيلا الخاملة والكائنات الدقيقة الأخرى لإعادة تنشيطها وتكاثرها.





ويمكن أن تؤدي زيادة درجات الحرارة والرطوبة إلى تمكين العناصر الغذائية من الوصول إليها أثناء عملية الطحن؛ فتح فعال لنقطة وصول للكائنات الدقيقة للدخول في عمليات إنتاج الأعلاف ومضاعفتها وعبر تلوثها.









وأوضح أدوات للتخفيف من مخاطر أعادة التلوث وهناك العديد من الحلول التي قد تقلل من خطر ونمو الكائنات الدقيقة مثل السالمونيلا. وأكثرها شيوعًا هو المعالجة الحرارية المائية الشائعة الاستخدام في العديد من عمليات الإنتاج.









وهذا يعني أنه لكي تكون هذه الطريقة فعالة، يجب أن تكون درجات حرارة التكييف عالية بما يكفي وأن تكون فترة الاحتفاظ طويلة.





واشار الي الطريقة الأكثر فعالية للمساعدة في تجنب خطر إعادة التلوث الميكروبي تكمن في مزيج من المعالجة الحرارية المائية مع مزيج من الأحماض العضوية والمواد الخافضة للتوتر السطحي. يمكن لهذه الإستراتيجية المدمجة تصحيح أي فقد للرطوبة حدث أثناء عملية إنتاج الأعلاف، فضلًا عن توفير حل فعال للاحتفاظ لزيادة الحماية ضد العفن والخميرة وEnterobacteriaceae.









وكان النهج السابق للحماية من إعادة التلوث هو استخدام الفورمالدهيد. على الرغم من أن الفورمالدهيد كان يعتبر لفترة طويلة حلًا فعالًا لإزالة التلوث الجرثومي، إلا أن هناك اعتبارات تتعلق بالسلامة. على عكس الأحماض العضوية والمواد الخافضة للتوتر السطحي، يعتبر الفورمالدهيد مسرطنًا ويهدد صحة الإنسان.









وأردف أنه على الرغم من أن المعالجة الحرارية جنبا إلى جنب مع "التفاعلات التآزرية" للأحماض العضوية والمواد الخافضة للتوتر السطحي لها تأثير إيجابي في المعركة ضد المخاطر الميكروبية، مثل السالمونيلا، فإن هذه الأدوات ليست دواء لكل داء.





لمعالجة الطرق العديدة التي يمكن أن تحدث فيها إعادة التلوث الميكروبي قبل وأثناء وبعد المعالجة، من الضروري وجود برنامج فعال لسلامة الأعلاف في المصنع وفي المزرعة. يجب على هذا البرنامج تقييم الشروط اللازمة، مثل جودة مكونات العلف، وتحديد نقاط التحكم الحرجة على طول سلسلة الإنتاج، وتحديد ممارسات النظافة في كل خطوة من عملية إنتاج الأعلاف. كجزء من برنامج شامل لسلامة الأعلاف، يمكن لاستراتيجية تعالج خطر إعادة تنشيط السالمونيلا أن تحسن السلامة في المصنع وفي المزرعة وفي علف الحيوانات.



