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اقتصاد

فتح باب الحجز لـ1359 شقة بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر فى 6 مدن جديدة.. 26 أبريل

الجمعة 17/أبريل/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب الحجز لـ١٣٥٩ وحدة سكنية (أرضى – أخير) بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بـ٦ مدن جديدة .

والمدن المتاح بها الوحدات السكنية هى : (٦ أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة – الشروق)، تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية رغبتهم فى تملك السكن الخاص بهم.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه يتم سداد مبلغ جدية الحجز وقيمته 50 ألف جنيه، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكتروني "online"، مع وجود نظم تقسيط ميسرة، وخصم للسداد الفوري، مشيرًا إلى أن شروط الطرح، وأسلوب واجراءات الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات، وأسلوب السداد، ستكون متاحة على الموقع الإليكتروني (www.hdb–reservation.com)، كما يمكن الاطلاع فقط على الموقع الإليكتروني الخاص بالهيئة (www.newcities.gov.eg)، وذلك ابتداء من يوم الأحد بعد المقبل ٢٦/٤/٢٠٢٠.

وتتراوح مساحة الوحدات بين 100 و150 متر مربع تقريبا، وتبدأ الأسعار من 6 آلاف جنيه للمتر تقريبا.
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فتح باب حجز ١٣٥٩ وحدة سكنية بمشروع JANNA فى ٦ مدن جديدة

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