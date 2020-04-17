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تعليم

التعليم العالي تحسم مصير الامتحانات.. غدا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 03:00 ص
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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نهلة الشربيني
يعقد المجلس الأعلى للجامعات غدا السبت اجتماعه الشهري عن طريق الفيديو كونفرانس، والذي يشارك فيه الدكتور خالد عبد الغفار وزير و والتعليم العالي والبحث العلمي، وجميع رؤساء الجامعات.


ويتناول الاجتماع عدد من الموضوعات الهامة على رأسها من آخر تطورات منظومة التعليم عن بعد وموعد الامتحانات ومناقشة شكل الامتحانات وكيفية إجرائها.



وكان قد أكد الدكتور محمد الطيب المتحدث بإسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة تحرص علي زيادة التواصل مع الطلاب فليس من الشرط أن يكون هناك تقصير من الجامعات وأعضاء هيئة التدريس، مشيرا إلى أن مقترح عمل أبحاث بدلا عن بعض الامتحانات هي مجرد تخمينات من الطلاب.


واضاف الطيب في تصريح خاص لموقع صدى البلد، أنه تم توفير المنصات مجانا للطلاب لتسهيل الدخول لها في ظل أزمة كورونا، موضحا أن الوضع الحالي  اضطررنا للجوء إلى لمنظومة التعليم عن بعد، وأن الوزارة مطلعة علي كل ما يعوق الطلاب وتعمل علي تسهيل كافة الإجراءات لهم لضمان استكمال الفصل الدراسي الثاني.



وكان قد أشار إلى أنه لم يصدر بعد قرار بتحديد شكل الامتحان للفصل الدراسي الثاني حتى الآن، مضيفا: "نحن ملتزمون بقرارات المجلس الأعلى للجامعات التي صدرت في 21 مارس الماضي كما أنه في حالة انعقاد دائم لدراسة كافة السيناريوهات وسيتم الإعلان عنها في حينه طبقا المستجدات الوضع المعلن يوميا وحتى الآن، كما أن الامتحانات في موعدها المقرر".
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