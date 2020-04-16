طلاب جامعة الفيوم يحرزون مراكز متقدمة في مسابقة إبداع 8

صرح الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم بأن طلاب الجامعة حصدوا مراكز متقدمة في مسابقة إبداع للموسم الثامن والتي نظمتها مؤخرا وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبرئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال شهر فبراير الماضي.





وأشار شديد أن الطلاب الفائزين هم الطالب أحمد خيري عبد القادر علي والذي فاز بالمركز الأول في شعر كلمات الأغاني والطالب أحمد عبد القادر فايد الذي فاز بالمركز الثاني في شعر الفصحى والطالب إسلام شعبان أمين والذي فاز بالمركز الثالث في شعر كلمات الأغاني، كما حصل فريق الجامعة على المركز الثاني في دوري المعلومات.





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وتقدم رئيس جامعة الفيوم بالتهنئة للطلاب الفائزين بالمسابقة، معربا عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يعكس اهتمام الدولة باكتشاف وتنمية مواهب الطلاب فى مختلف الجامعات المصرية، كما توجه سيادته بالشكر لأعضاء هيئة التدريس لدعمهم كافة الأنشطة الطلابية بالكليات وتأهيل الطلبة ليمثلوا جامعة الفيوم خير تمثيل في المسابقة.



