AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

هيئة كبار العلماء بـ السعودية توجه رسالة لراغبي الزواج في زمن كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:16 م
هيئة كبار العلماء
هيئة كبار العلماء في السعودية
Advertisements
محمود نوفل
بارك المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، لعروسين أقاما زواجًا مختصرًا دون حضور معازيم وإقامة حفل زفاف؛ التزامًا بالتعليمات والتنظيمات لمنع تفشي فيروس "كورونا"، مثنيًا في هذا الصدد على تصرفهما والتزامهما بالتعليمات والتوجيهات والأنظمة بمنع التجمعات، داعيًا إلى مساندتهما وتهنئتهما والإشادة بموقفهما ومبادرتهما والدعاء لهما.

جاء ذلك خلال رده على سؤال في برنامج "فتاوى" على القناة السعودية، عن عروسين لم يقيما حفل زفاف بسبب كورونا لكنهما لم يسلما من عتب أقاربهما وخصوصًا النساء! حيث قال "المطلق": "أولًا نقول لهذه السائلة، مبروك أنت ظفرت بحبيبك ماذا عليك من الناس! فهم لا يعجبهم شيء!".

ووجّه سؤالاَ للعروس قائلًا: "هل تحبين أن تقيمي زواجك ويدخل التاريخ بسبب وقوع إصابات أو وفيات لا قدر الله بين المدعوين بكورونا؟!".

وأقسم "المطلق": "والله إن القرارات والإجراءات الاحترازية التي تصدرها الدولة والمختصون للوقاية من تفشي فيروس كورونا هي لمصلحتنا، ولذلك يجب أن نعض عليها بالنواجذ" داعيًا في هذا الصدد الجميع إلى تقديم الشكر للمسؤولين الذين أعانونا على أنفسنا.

ودعا "المطلق" إلى استشعار نعمة الله علينا حتى لا نقلق من بقائنا في الحجر المنزلي، مضيفًا: "بإمكان الإنسان أن ينظر إلى العالم ويتجول ويمارس الرياضة وهو في شقته ومنزله".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيف كلم الله سيدنا موسى.. فيديو

هل يجوز للمطلقة عدم تسجيل عقد النكاح للاحتفاظ بـ حضانة الأطفال.. عالم أزهري يجيب

بيان عاجل لهيئة كبار العلماء السعودية بشأن كورونا.. تفاصيل

حكم القنوت في الصلاة لصرف فيروس كورونا

داعية سعودي يحذر هذه الفئة: ستكونون سببا في نقل الفيروس

حكم القنوت في الصلاة لرفع الوباء

ترشيحاتنا

الصحة: تسجيل 168 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و13 وفاة

رضا عبدالعال يحسم مصير ظهوره فى برنامج رامز جلال الجديد

5 سيناريوهات تحدد مصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني قبل اجتماع الأعلى للجامعات

الخفافيش تهاجم قرية بالقليوبية ليلا

بدون ماكياج.. يسرا اللوزى تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة

احذر .. 5 علامات تخبرك بضرورة تقليل شرب القهوة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس محتشمة.. طليقة ماجد المصري على البحر في ذكريات صيف

بملابس غريبة.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جديدة

بدون ماكياج.. يسرا اللوزى تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة