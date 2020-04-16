هيئة كبار العلماء بـ السعودية توجه رسالة لراغبي الزواج في زمن كورونا

بارك المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، لعروسين أقاما زواجًا مختصرًا دون حضور معازيم وإقامة حفل زفاف؛ التزامًا بالتعليمات والتنظيمات لمنع تفشي فيروس "كورونا"، مثنيًا في هذا الصدد على تصرفهما والتزامهما بالتعليمات والتوجيهات والأنظمة بمنع التجمعات، داعيًا إلى مساندتهما وتهنئتهما والإشادة بموقفهما ومبادرتهما والدعاء لهما.





جاء ذلك خلال رده على سؤال في برنامج "فتاوى" على القناة السعودية، عن عروسين لم يقيما حفل زفاف بسبب كورونا لكنهما لم يسلما من عتب أقاربهما وخصوصًا النساء! حيث قال "المطلق": "أولًا نقول لهذه السائلة، مبروك أنت ظفرت بحبيبك ماذا عليك من الناس! فهم لا يعجبهم شيء!".





ووجّه سؤالاَ للعروس قائلًا: "هل تحبين أن تقيمي زواجك ويدخل التاريخ بسبب وقوع إصابات أو وفيات لا قدر الله بين المدعوين بكورونا؟!".





وأقسم "المطلق": "والله إن القرارات والإجراءات الاحترازية التي تصدرها الدولة والمختصون للوقاية من تفشي فيروس كورونا هي لمصلحتنا، ولذلك يجب أن نعض عليها بالنواجذ" داعيًا في هذا الصدد الجميع إلى تقديم الشكر للمسؤولين الذين أعانونا على أنفسنا.



