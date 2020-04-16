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فن

وفاة الممثل الأمريكي برايان دينهي عن 81 عاما

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:17 م
صدى البلد
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نبيل العدوى
أعلنت وسائل إعلام أجنبية عن وفاة الممثل الكبير برايان دينهي عن عمر يناهز 81 عاما فى منزله بمدينة نيو هافن، بولاية كونيتيكت.

ونفت عائلته أن تكون وفاته نتيجة لإصابته بفيروس كورونا، مؤكدة أنها وفاة طبيعية.

ولد الفنان المعتزل في 9 يوليو 1938، بريدجبورت، كونيتيكت، بالولايات المتحدة، وبدء اهتمامه في التمثيل مدرسته الثانوية لماكبث.

وبعد تخرجه التحق بجامعة كولومبيا، مدينة نيويورك، على منحة دراسية لكرة القدم، وغادر كولومبيا في عام 1959، ولكن تم تأجيل مهنة التمثيل قبل خمس سنوات قضاها في سلاح مشاة البحرية الأمريكية. بعدها قام بمرحلة في السينما والتلفزيون، ومرحلة الإنتاج وشارك في عدة أفلام ، ومنها فيلم رامبو: الدم الأول 2.

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