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يبيعون الأبحاث للطلاب.. محافظ الفيوم: إحالة مدرسين للمحكمة التأديبية.. فيديو

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:11 م
احمد الانصاري
احمد الانصاري
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هاني حسين
قال أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إنه أحال عددا من المدرسين للمحاكمة التأديبية بسبب قيامهم ببيع الابحاث للطلبة مقابل اموال.

وأضاف احمد الأنصاري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج" على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"هناك قلة من المعلمين أساءوا لمهنة التدريس".

وتابع أحمد الأنصاري:"  لا يصح استغلال الظروف التي تمر بها مصر وهؤلاء المعلمون قاموا ببيع الأبحاث للطلبة باموال وتم إثبات الامر والمعلمون اعترفوا بهذا الامر".

وأكمل الأنصاري:"  اي حد جاي من القاهرة يوم شم النسيم هيرجع تاني واحنا معندناش رفاهية خالص ولكننا نخاف على صحة المواطن المصري ونعمل على الحد من انتشار فيروس كورونا والدولة مسؤولة وحريصة على صحة المواطن المصري ".

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