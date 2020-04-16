تتر مسلسل لعبة النسيان لـ دينا الشربيني قبل عرضه فى رمضان

طرحت شركة ناي مقطعا من تتر مسلسل "لعبة النسيان" للفنانة دينا الشربيني الذي من المقرر عرضه في سباق دراما رمضان المقبل.



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ويتناول المسلسل حياة المرأة من الطبقة المتوسطة التي تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين تذكر الماضي ومعايشة الواقع الجديد الذي فرض عليها فهي كانت الزوجة التي تقع في غرام شخص آخر وتخون زوجها معه وتقع في ورطة معه عند اكتشافه خيانتها فتضطر إلى قتله ثم تفقد الذاكرة.









مُسلسل "لعبة النسيان" تدور أحداثه حول "رقية" التي تتعرض لفقدان مؤقت للذاكرة عقب إنجابها طفلها "يحيي" ولا تعرف ما حدث لها ولطفلها لعدة سنوات يحدث فيها الكثير والكثير المفاجآت غير المتوقعة .







