لم نساعدهم في وقت أزمتهم.. الاتحاد الأوروبي يعتذر لـ إيطاليا

قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، اعتذارا لإيطاليا نيابة عن الاتحاد الأوروبي على تأخره في تقديم المساعدة اللازمة، لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد منذ بدايته.





ووفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية، أكدت فون دير أمام البرلمان الأوروبي: "إن الكثير منهم لم يكونوا متواجدين في الوقت الذي كانت فيه إيطاليا بحاجة إلى المساعدة في البداية".





وأضافت "نعم، لهذا السبب، من الصحيح أن تتقدم أوروبا ككل باعتذارها الصادق".





وأشارت: "الحقيقة الآن أنه يجب أن نحمي بعضنا البعض لحماية أنفسنا..والحقيقة هي أن أوروبا أصبحت الآن قلب التضامن العالمي النابض".





واعتبر وزير الشؤون الخارجية لويجي دي مايو هذا الاعتذار جيد، قائلا: "عتراف حسن بالحقيقة، وهو ما يعد أمرا جيدا بالنسبة لأوروبا والتكتل”.





فيما قال عضو البرلمان الأوروبي السابق، روبرت لوي: "قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لين اعتذارًا للشعب الإيطالي بشأن عدم استجابة الاتحاد الأوروبي.. بالنسبة للعديد من الإيطاليين، لن يكون ذلك جيدًا بما فيه الكفاية".





وأضاف: "لم يكن الاتحاد الأوروبي موجودا لهم في ساعة الحاجة.. والكثير لن ينسى ذلك".