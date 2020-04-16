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حوادث

أحمد دومة وخالد داود يجريان تحليل فيروس كورونا فى السجن.. فيديو

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:18 م
الكشف على أحمد دومة
الكشف على أحمد دومة
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مصطفى الرماح

أجرت وزارة الداخلية تحاليل فيروس كوورنا على  المساجين داخل مصلحة السجون فى ظل الاجراءات  الوقائية التى تتبعها الوزارة داخل السجون المصرية لعدم انتشار فيروس كورونا بها .


ظهر الناشط احمد دومة وخالد داود وعدد من المساجين فى فيديو نشرته وزارة الداخلية خلال اجراء تحاليل فيروس كورونا وكانت وزارة الداخلية اعلنت عن مواصلة عمليات التعقيم والتطهير الوقائى وفق البرنامج الزمنى المعد ، لحماية العاملين بكافة أقسام ومراكز الشرطة والمترددين من المواطنين عليها وكذا المنشآت الشرطية والسجون على مستوى الجمهورية .


وتم توزيع الكمامات الطبية والمواد المطهرة على العاملين بالأقسام والمراكز الشرطية وكذا توفيرها للمواطنين ، كما تم تزويد قطاعات الوزارة ولاسيما السجون ببوابات التعقيم وأجهزة قياس درجة الحرارة لضمان سرعة الكشف والتعقيم والتطهير لكافة العاملين ونزلاء السجون مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية والتدابير اللازمة للأطقم الطبية المكلفة بعمليات الكشف والتعقيم والتطهير، والتى من شأنها حفظ سلامتهم.


تشمل أعمال التطهير والتعقيم كافة مرافق السجون على مستوى الجمهورية، لتوفير بيئة صحية ملائمة وبما يضمن توفير مظلة صحية آمنة تجابه تداعيات هذا الفيروس ، وإتاحة إستقبال متعلقات نزلاء السجون وتبادل الرسائل بينهم وأسرهم عقب تعقيمها ، وكذا أخذ المسحات الطبية من النزلاء لإجراء التحاليل اللازمة للكشف عن أى إصابات بفيروس كورونا المستجد.

 


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