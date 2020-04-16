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رياضة

الأهلي: 4 لاعبين يعوضون رحيل أحمد فتحي

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:39 م
أحمد فتحي
أحمد فتحي
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محمد رشاد
كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن موقف الفريق من التعاقد مع ظهير أيمن، لتعويض رحيل اللاعب أحمد فتحي.

وكان أحمد فتحي وقع لمدة 3 مواسم مع بيراميدز في صفقة انتقال حر، بعد رفضه التجديد مع الأهلي.

وقال سيد عبد الحفيظ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ملك وكتابة" المذاع على قناة "الأهلي": "أتابع مع عمرو أنور وفتحي مبروك قطاع الناشئين لرصد وتقييم اللاعبين".

وأضاف: "في مركز الظهير الأيمن لدينا أحمد فتحي إلى الآن، وهناك محمد هاني وباسم علي، ولاعبين ناشئين مثل أحمد عبد النبي وكريم يحيى وآخرين، ولو تم الاستعانة بأي احتياجات من قطاع الناشئين، سيكون أفضل لأنهم متشبعون بشخصية الأهلي".

وعن احتمالية التعاقد مع التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق، أجاب: "لو قررنا الاستعانة بأحد في هذا المركز سيكون لاعبًا معينًا، وفكرة استقطاب لاعب أجنبي في هذا المركز مستبعدة".
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