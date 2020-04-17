الأرصاد: أمطار خفيفة على عدة مناطق بالبلاد اليوم.. ونشاط للرياح

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الجمعة، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، على القاهرة والوجه البحري، يصاحبه أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

ويبقي الطقس لطيف على سواحل البلاد، خلال ساعات النهار، ويظل شديد البرودة ليلا، يصاحبه أيضا أمطار خفيفة ومتفرقة على عدة مناطق، ونشاط للرياح يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس.

ويكون الطقس معتدل خلال ساعات النهار على محافظات الصعيد، ويكون مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الجمعة، على القاهرة والوجه البحري 25 للعظمى والصغرى 14، وعلى السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 15، وعلى جنوب سيناء تكون 28 للعظمى والصغرى 19، وعلى شمال الصعيد 26 للعظمى والصغرى 13، وعلى جنوب الصعيد 33 للعظمى والصغرى 20.