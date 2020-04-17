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حوادث

بعد دهسه بالسيارة.. النيابة تستمع لأقوال خطيبة محاسب الجيزة

الجمعة 17/أبريل/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
طلبت النيابة العامة برئاسة المستشار علي الوشاحي رئيس نيابة الشيخ زايد تحريات الاجهزة الامنية حول واقعة دهس صاحب شركة محاسبا بسيارته لمعاتبة الاخير له علي معاكسة خطيبته بمنطقة الشيخ زايد، واستمعت لاقوال الفتاة والمصاب الاول حول ملابسات الحادث. 

كشفت تحقيقات اسلام شاكر وكيل اول نيابة الشيخ زايد انه اثناء وقوف فتاة تنتظر خطيبها وسط الشارع توقف بجوارها شاب وترجل من سيارته وقام بمعاكستها فلاحظ شاب تصادف مروره ارتباك الفتاة وتعرضها للمعاكسة فقام بمعاتبة قائد السيارة وفي تلك اللحظة وصل خطيبها وحدثت مشادة كلامية بينهم قام خلالها قائد السيارة بالتعدي علي الشاب الغريب واصابه بجرح قطعي في الراس وتمكن المارة من الفض بينهم. 

شرحت التحقيقات ان خطيب الفتاة اصطحب الشاب المصاب الي الصيدلية لاسعاف جرح رأسه فاستغل قائد السيارة الامر وطارده بسيارته واصطدم به عمدا ليطيح به علي الارض وفر هاربا، تمكنت مباحث الشيخ زايد من ضبط المتهم وتبين ان صاحب شركة في العقد الثالث من العمر، واصيب خطيب الفتاة بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي وكسور متفرقة بالجسد تم نقله للمستشفي ودخل في غيبوبة. 
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