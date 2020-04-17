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حوادث

دوريات أمنية لمتابعة قرار إغلاق المحال التجارية في الجيزة

الجمعة 17/أبريل/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
نشرت الأجهزة الأمنية بالجيزة، أقوال أمنية على مستوى المحافظة لتنفيذ قرار غلق المحال التجارية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في ظل إجراءات منع تفشي فيروس كورونا وزيادة حالات الإصابات به.

وأشارت المصادر إلى أن الإجراءات كان قد تم العمل بها منذ صدور قرار الحظر الجزئي للمحلات والمقاهي والمطاعم حيث كانت تجوب دوريات أمنية بكافة دوائر أقسام الشرطة علي مستوى المحافظة لتنفيذ القرار والتأكد من التزام كافة أصحاب المحلات به وهو ما سيتم استكمال العمل به يزيد عليه فقط منع تجول المواطنين في الشارع.

وأكدت المصادر أنه لا تهاون في تنفيذ حظر التجوال حفاظا علي حياة المواطنين حيث سيتم القاء القبض علي المخالفين للقرار وتحرير محضر لهم لتطبيق الغرامة.

ويتولي كل رئيس قطاع توجيه رؤساء المباحث التابعين له بالانتشار في المناطق المختلفة للتأكد من تنفيذ القرار فيما تتولي دوريات من إدارة تأمين الطرق والمنافذ بالتنسيق مع إدارة مرور الجيزة تنفيذ القرار أعلى الطربق الدائري والميادين الهامة والشوارع الرئيسية.
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