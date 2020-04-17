بعد إغلاقه لمدة أسبوع.. خدمات مرورية بمحيط مطلع محور 26 يوليو إلى الطريق الدائري

نشرت الإدارة العامة للمرور خدمات بمحيط منطقة التحويلات المرورية التى تم إجراؤها في إطار أعمال رفع كفاءة وتطوير الطريق الدائري في المسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعي حتى تقاطعه مع محور 26 يوليو بالاتجاهين.





وقالت الإدارة إن الأعمال تبدأ من القادم من محور 26 يوليو اتجاه القاهرة الإسكندرية الزراعي.





وشرحت الإدارة أنه يتوجب غلق مطلع محور 26 يوليو للقادم من میدان لبنان اتجاه القوس الغربي واتجاه طريق الإسكندرية الزراعي، وذلك لتنفيذ أعمال القشط وإعادة الرصف بالقوس الغربي مع التقائه بنهاية المطلع المشار إليه، مع إجراء تعديل على مسار الحركة المرورية للمركبات القادمة من أعلى ميدان لبنان وترغب في الصعود للقوس الغربي اتجاه طريق الإسكندرية الزراعي.





وتكون التحويلات للمركبات القادمة أعلى محور 26 يوليو من ميدان لبنان وتستكمل السير اتجاه مدينة 6 أكتوبر مرورا من أسفل الطريق الدائري ثم الصعود يمينا لمطلع القوس الغربي اتجاه الهرم ثم يمينا سلوك منزل القوس الغربي المؤدي إلى محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان ثم الصعود يمينا مرة أخرى من مطلع محور 26 يوليو للقادم من مدينة 6 أكتوبر والمؤدي إلى القوس الغربي اتجاه طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعي.





مدة غلق المطلع لتنفيذ الأعمال سبعة أيام اعتبارا من الساعة 8 صباح اليوم الجمعة 17 أبريل.