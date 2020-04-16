AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

سقف لـ رامي جمال تقترب من 23 مليون مشاهدة.. فيديو

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:41 م
رامي جمال - سقف
رامي جمال - سقف
Advertisements
سعيد فراج
حققت أغنية "سقف" لـ رامي جمال، 22 مليونا و830 ألفا، مقتربة من 23 مليون مشاهدة، منذ طرحها عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة (نجوم ريكوردز) على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 10 فبراير الماضي.

أغنية "سقف" لـ رامي جمال، كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما، ميكساج وديجيتال ماستر توما، جيتار مصطفى أصلان، طبلة أحمد العيادي. 

من جهة أخرى، أعلنت شركة "نجوم ريكورد" المنتجة لـ ألبوم "أنا لوحدي" لـ رامي جمال عن موعد طرحه كاملا، من خلال تغريدة نشرتها على  صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي والتدوينات الصغيرة "تويتر". 

وقالت شركة "نجوم ريكورد" عبر التغريدة: انتظروا ألبوم رامي جمال بكرة على قناتنا على "يوتيوب".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رامي جمال يقترب من 13 مليون مشاهدة بـ سقف.. فيديو

رامي جمال يحصد 18.2 مليون مشاهدة بـ «سقف» ..فيديو

رامي جمال يتجاوز 19 مليون مشاهدة بـ «سقف».. فيديو

رامي جمال يحصد 19.8 مليون مشاهدة بـ «سقف».. فيديو

رامي جمال يتجاوز 20 مليون مشاهدة بـ «سقف».. فيديو

رامي جمال يقترب من 21 مليون مشاهدة لـ«سقف».. فيديو

ترشيحاتنا

قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل المؤامرة الكبرى بشأن التستر على تفشي فيروس كورونا

وفيات كورونا في العالم تتجاوز حاجز الـ 140 ألفا

بعد قليل ..مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء لاستعراض آخر مستجدات كورونا

ربنا يحفظ بناتنا.. محمد رمضان ينشر صورة ابنته حنين

بملابس محتشمة.. طليقة ماجد المصري على البحر في ذكريات صيف

تحرك برلمانى عاجل ضد مقالات نيوتن بشأن انفصال سيناء عن مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف.. سلمى أبو ضيف بإطلالة جريئة

بجيب قصيرة.. رضوي الشربيني بإطلالة ناعمة تبرز أنوثتها

بجيب قصير.. إنجي المقدم تبهر الجمهور بأنوثتها