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حوادث

الداخلية: ضبط 10417 قضية سرقة تيار كهربائي و325 مخالفة لقانون البيئة

الجمعة 17/أبريل/2020 - 05:00 ص
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون، فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط (10417) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، تلوث المجرى المائى لنهر النيل، حماية منافع الرى والصرف، حماية الثروة الزراعية والحيوانية والداجنة وحماية الأراضى الزراعية، ملاحة داخلية) عن ضبط (325) قضية متنوعة.

وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
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