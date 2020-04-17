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حوادث

الداخلية: ضبط 1041 قضية ومخالفة داخل مترو الأنفاق ومحطات السكة الحديد

الجمعة 17/أبريل/2020 - 03:00 ص
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون، فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

حيث قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (1041) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.
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