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أخبار البلد

لمنع إهدار 400 ألف طن..تحذيرات لمزارعي القمح قبل الحصاد.. فيديو

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:45 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
أطلقت وزارة الزراعة 5 تحذيرات لمزارعى القمح بهدف منع عمليات إهدار المحصول والتى تصل لضياع ما يقرب من 400 الف طن بقيمة مليار جنيه. 

وأعلن الإعلامى محمد غانم تحذيرات الزراعة خلال فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، والتى تبدأ بـ وقف الرى للمحصول فور تحول لون السنبلة الى الأصفر والتى تؤكد الوصول للنضج التام ، والحصاد اليدوى فى اوقات ما بعد الغروب او قبل الشروق لمنع آثار الرطوبة السيئة على المحصول أثناء الجنى، والعناية بجنى المحصول بحيث تكون الآلات بجوار المحصول فى الحقل ووضع مفرش يجمع عليه القمح ثم يدرس، ثم تعبئته فى عبوات سليمة وغير ممزقة وعدم استخدام العبوات البلاستيكية.

واختتمت وزارة الزراعة تحذيراتها بـ ضرورة عدم التأخير فى الحصاد بمجرد ظهور علامات النضج الكامل حتى لا ترتفع نسبة الجفاف فى السنابل وتتفرط الحبوب وترتفع نسبة الفقد عند الجنى.



https://www.youtube.com/watch?v=nso8PK31R4M
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