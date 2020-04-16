شوبير يكشف خطة الأهلي لضم لاعبين في الموسم الجديد.. فيديو

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن خريطة الصفقات الجديدة في الأهلي خلال الموسم المقبل.





وقال "شوبير" خلال تصريحاته على فضائية اون تايم سبورت قي برنامج ملعب اون تايم، إن الأهلي مستقر على مركز حراسة المرمى في الثلاثي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.





وفي الظهير الأيمن يستقر فايلر على محمد هاني، ولكن يريد فايلر لاعب آخر والأسماء المطروحة بكار.





وفي الظهير الأيسر لا يوجد مشكلات حيث إنه يملك معلول وأيمن أشرف.





وفي الدفاع يحاول الأهلي ويسعى إلى ضم أحمد حجازي، ولا يريد ضم أي لاعب آخر.





وفي منتصف الملعب لا يريد فايلر أن يدعم خطه بأي لاعب آخر، فانه يملك العديد من اللاعبين المميزين.





وفي خط وسط الهجوم أو أجنحة الفريق، يظهر أزمة حيث إنه في حال رحيل رمضان صبحي سيحتاج الأهلي ضم كينو وهو الاسم المطروح.



