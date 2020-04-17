فحوصات لجميع الممثلين.. منتج سكر زيادة يروي الإجراءات الوقائية للحماية من كورونا

نعى صادق الصباح منتج مسلسل سكر زيادة ، المقدم محمد فوزي الحوفي الذي استشهد يوم الثلاثاء أثناء مداهمة خلية إرهابية في الأميرية، كما أعرب عن أمنيته بالشفاء العاجل للمصابين.

قال صادق الصباح منتج مسلسل سكر زيادة، أن رجال الشرطة يدفعون أرواحهم من اجل هذا الوطن، والجميع تأثر بفقدان محمد فوزى الحوفى.

وكشف خلال مداخلة ببرنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة ام بي سي مصر، تقديم الإعلامي شريف عامر، أنهم فى بيروت لاستكمال مسلسل سكر زيادة، وتم عمل فحوصات فيروس كورونا لجميع الممثلين المشاركين .

وأشار إلى أنه تواصلوا مع الوزارات المعنية فى بيروت وتمت الموافقة استكمال تصوير المسلسل و أن يكون الجميع فى فندق واحد.

ولفت المنتج صادق الصباح إلى أنه بدأ تصوير المسلسل منذ أسبوع وأنهم يسعون لتقديم مادة هادفة ومشوقة.