برلمانية: قرار محافظ القاهرة جيد ولكن كنا نتنتظر حظر تجوال كامل بشم النسيم

قالت إليزابيث شاكر، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن قرار غلق المراكب العائمة والمراسي النيلية والأتوبيس النهري بيوم شم النسيم جيد ولكن كنا نتنظر قرار الحظر الكامل لمدة 24 ساعة.





وأكدت "شاكر" لـ"صدى البلد"، أن يوم شم النسيم أجازة رسمية وتطبيق الحظر به لن يعطل عجلة الأقتصاد، موضحة أن هناك مجموعة كبيرة من المواطنين من الممكن أن تجلس على الارصف او تتواجد بالشوارع لكى تحتفل بيوم شم النسيم وذلك سيخلق نوع من انواع التجمع الذى يساهم فى نقل العدوى.





وأكدت النائبة ان قرار محافظ القاهرة سليم 100% وذلك ضمن صلاحياته ولكن كنا نتنظر قرار الحظر الكامل من رئيس الحكومة لهذه الاسباب التى تم ذكرها.

وكان ذلك بعد أن أصدر محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، قرارًا بغلق المراكب العائمة والمراسي النيلية والأتوبيس النهري.

وأوضح المحافظ في بيان، الخميس، أن فترة الغلق ستكون اعتبارًا من يوم الأحد الساعة ٦ صباحًا وحتى الثلاثاء الساعة ٦ صباحًا.

كما أصدر محافظ القاهرة قرارًا بايقاف تراخيص البناء بالعاصمة لمدة ستة اشهر ما عدا المشروعات القومية ذات النفع العام.



