AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بوابات تعقيم.. أحمد موسى عن تطهير السجون: لو حد بعت رسالة لـ مسجون يتم تعقيمها.. فيديو

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:41 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
Advertisements
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك تعقيما وتطهيرا مستمرا للسجون والأقسام في وزارة الداخلية وذلك للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "لو حد بعت رسالة لمسجون يتم تعقيمها على الفور".

وتابع: "وزارة الداخلية تطمئن على أي شيء  يدخل للسجناء حفاظا على حياتهم، وشيء جميل توزيع كمامات على من يدخل السجون ويتم قياس درجة الحرارة لكل المترددين على السجن".

وأكمل: "هناك بوابات تعقيم آلي وتطهير مستمر  للسجون وأقسام الشرطة وهذا جهد إضافي تقوم به وزارة الداخلية بجانب إجراءات الأمن".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

افتحولنا السجون.. رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب يوجه رسالة لقطر.. فيديو

أحمد موسى لـ علاء عابد: مستعد أروح معاك للسجون القطرية.. فيديو

عشماوي يكشف كواليس إعدام العناصر الإرهابية: «بيشتمونا»

أحمد موسى: نزلاء السجون في حماية ضد فيروس كورونا

منعا لـ كورونا .. الداخلية تعقم مبانى أقسام الشرطة والسجون.. صور

مصدر أمني ينفي وجود إضرابات داخل السجون

ترشيحاتنا

الصحة: تسجيل 168 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و13 وفاة

وفاة د. عزة عشماوي رئيس القومي للطفولة والأمومة.. والجنازة غدًا

دموعه تتساقط .. أول ظهور لـ عبودكا بعدما فقد عينه

رئيس مكافحة كورونا بوزارة الصحة: هناك تجارب سريرية تنتهي بعد أسبوعين

الصحة تكشف تفاصيل أكبر عدد إصابات يومي بفيروس كورونا

بعد رفضها التقاعد لمواصلة رعاية مرضاها.. ممرضة مسنة تلقى حتفها بسبب وباء كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف.. سلمى أبو ضيف بإطلالة جريئة

بجيب قصيرة.. رضوي الشربيني بإطلالة ناعمة تبرز أنوثتها

بجيب قصير.. إنجي المقدم تبهر الجمهور بأنوثتها