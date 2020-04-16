بوابات تعقيم.. أحمد موسى عن تطهير السجون: لو حد بعت رسالة لـ مسجون يتم تعقيمها.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك تعقيما وتطهيرا مستمرا للسجون والأقسام في وزارة الداخلية وذلك للوقاية من فيروس كورونا.





وأضاف موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "لو حد بعت رسالة لمسجون يتم تعقيمها على الفور".





وتابع: "وزارة الداخلية تطمئن على أي شيء يدخل للسجناء حفاظا على حياتهم، وشيء جميل توزيع كمامات على من يدخل السجون ويتم قياس درجة الحرارة لكل المترددين على السجن".





وأكمل: "هناك بوابات تعقيم آلي وتطهير مستمر للسجون وأقسام الشرطة وهذا جهد إضافي تقوم به وزارة الداخلية بجانب إجراءات الأمن".