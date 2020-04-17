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سيارات

فورد تصنع الكمامات منقية للهواء لمواجهة أزمة كورونا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار
ضمن توسعات شركة فورد في تصنيع المعدات الطبية لمساعدة لقطاع الصحي لمواجهة ازمة كورونا في الولايات المتحدة  اتجهت فورد لتصنيع كمامات طبية  كاملة للوجه بالإضافة إلى اقنعة تنفس مقية للهواء تعمل بالبطاريات الكهربائية وإنتاج ملابس طبية وكمامات .

ولم  تتوفق فورد على ذلك بل رفعت من قدرتها الإنتاجية لتصنيع معدات أكثر  كما ساهمت الشركة الامريكية في تصنيع  3مليون كمام حتى الأن.

وتعد أقنعة التنفس الطبية أكثر تطورا وحماية للأشخاص من الكمامات العادية بسبب قدرتها بشكل أكبر على الحد من انتشار العدوى بالفيروس. 

والهدف من ذلك هو ان فورد تنوي انتاج حوالي 75 ألف  ثوب طبي أسبوعيا  كنا تنوي رفع هذا العدد إلى 100 ألف ثوب طبي قريبا 

 يذكر  ان فورد  تدرس حاليا دمج نظام مراقبة لضربات القلب في مقعد السائق وذلك عبر نظام  تخطيط كهربائي باستطاعته أن يقيس ضربات القلب.

كما أن فورد تبحث أيضا تطوير تقنيات تربط الساعات الذكية بشاشة الترفيه بلوحة القيادة حتى تقوم بعرض معلومات أخرى مثل مستوى الجلوكوز في الدم وغيرها من التقنيات.
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