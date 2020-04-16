بجيب قصير.. إنجي المقدم تبهر الجمهور بأنوثتها

شاركت الفنانة إ نجي المقدم متابعيها بصورة جديدة لها، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات.





وتألقت انجي المقدم ، بإطلالة شتوية مرتدية جيب جلد أسود قصير فوق الركبة ونسيت معه بلوفر باللون الأسود.





وانتعلت حذاءً بكعب باللون الأسود، ما كشف عن أنوثتها.



