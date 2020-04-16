بجيب قصير.. إنجي المقدم تبهر الجمهور بأنوثتها

شاركت الفنانة إنجي المقدم متابعيها بصورة جديدة لها، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات.وتألقت انجي المقدم ، بإطلالة شتوية مرتدية جيب جلد أسود قصير فوق الركبة ونسيت معه بلوفر باللون الأسود. وانتعلت حذاءً بكعب باللون الأسود، ما كشف عن أنوثتها.واعتمدت على اللمسات الجمالية بالألوان الترابية التي تناسب مع إطلالتها، مع ترك شعرها منسدلا على كتفيها. View this post on Instagram Life isn’t perfect but it does have perfect moments. 💫 #throwback #throwbackthursday #tbt #prague #InjyElMokkaddem A post shared by Injy El Mokkaddem (@injyelmokkaddem) on Apr 16, 2020 at 10:10am PDT