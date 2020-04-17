شفاء الأسقام ودواء الآلام.. إصدار جديد عن دار الكتب والوثائق

أصدرت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، الجزء الثاني من موسوعة "شفاء الأسقام ودواء الآلام" والذي يضم المقالة الثانية في الكتاب عن الأدوية المركبة.

الموسوعة من تأليف حاجي باشا خضربن علي الأيديني المتوفى نحو 816 هجريًا، ومن تحقيق مروة الشريف الباحثة بمركز تحقيق التراث بدار الكتب والوثائق، ومراجعة الدكتور عامر النجار.

تتحدث الموسوعة عن علم الأدوية، وتحتوي مجموعة من العلاجات وأساليب التداوي وتضميد الجروح الشائعة في زمن تأليف الكتاب.

ويشمل الجزء الثاني من الموسوعة 12 مسلكًا علاجيًا، ألحقت بها عدة كشافات للأعلام والأدوية المفردة والأدوية المركبة، بالإضافة إلى كشاف الأمراض وكشاف الكتب الواردة في المتن.