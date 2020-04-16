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أحمد موسى: دومة وخالد داوود بصحة جيدة في السجن ويخضعان لتحليل كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:54 م
احمد دومة داخل السجن
احمد دومة داخل السجن
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزارة الداخلية تجري تحليل فيروس كورونا للسجناء مثل أحمد دومة وخالد داوود داخل السجن وكلاهما يحصلان على حقوقهما كاملة وهذه هي حقوق الإنسان.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  يا جمال يا عيد أحمد دومة سليم وبصحة جيدة ويتم إجراء تحليل فيروس كورونا له".

وتابع احمد موسى ساخرا،:" معقولة يتم إجراء فحوصات  للإطمئنان على صحة السجناء داخل السجن، ومسمعناش  قنوات الإخوان تتحدث عن اهتمام  الداخلية بصحة السجناء والداخلية تهتم بصحة السجناء داخل السجن ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"  لو حد بعت رسالة لمسجون يتم تعقيمها على الفور".

وتابع :"  وزارة الداخلية تطمئن على اي شيء  يدخل للسجناء حفاظا على حياتهم، وشيء جميل توزيع كمامات على من يدخل السجون ويتم قياس درجة الحرارة لكل المترددين على السجن".

وأكمل :"  هناك بوابات تعقيم آلي وتطهير مستمر  للسجون وأقسام الشرطة وهذا جهد إضافي تقوم به وزارة الداخلية بجانب إجراءات الأمن".
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