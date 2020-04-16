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أخبار العالم

إسرائيل تبدأ رفع الإغلاق تدريجيًا

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:59 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، البدء في رفع الإغلاق تدريجيا عن كافة الانشطة في إسرائيل، والذي كان تم اتخاذه لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد بحثت لجنة وزارية قضية رفع الإغلاق وتم الاتفاق على عودة محدودة للأنشطة التجارية والصناعية، كما تقرر السماح بالأنشطة الرياضية في نطاق 500 متر من المنزل، وألا يزيد عدد المزاولين لها عن شخصين.

في السياق ذاته، تحدثت وسائل إعلامية إسرائيلية عن بدء رفع الإغلاق عن مؤسسات التعليم الخاص، بشرط ألا يزيد عدد الطلاب في الفصل الواحد على طالبين.

وكان صناع القرار في إسرائيل قد شرعوا في النقاش حول كيفية الخروج من أزمة كورونا وعودة الاقتصاد مرة أخرى بعد انتهاء الأزمة، على الرغم من عدم وجود موعد محدد لذلك.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإنه أولا وقبل كل شيئ، حتى الخروج من الأزمة، لابد من توافر شرط رئيسي، وهو أن نسبة تفشي المرض يوميا لا تتعدى بعض العشرات من الأشخاص، وبعد ذلك يمكن التوجه إلى استراتيجيتين أساسيتين لتحرير الإقتصاد الإسرائيلي من قبضة الإغلاق بفعل فيروس كورونا.

الاستراتيجية الأولى ترتبط بالمناطق الجغرافية، ففي المرحلة الأولى، يتم إعادة تجديد العملية التجارية والصناعية في المدن التي تشهد نسبة إصابات منخفضة لكن لها تأثير قوي على الاقتصاد. في البداية يمكن السماح بالعمل في المدن، وبعد ذلك يمكن توسيع الأمر إلى المحافظات، ثم تطوير الوضع وفتح الاقتصاد على مستوى اسرائيل بالكامل.

الاستراتيجية الثانية هي تحرير الاقتصاد حسب الفئات. ففي المرحلة الأولى، يتم إعادة الشباب إلى العمل خاصة أولئك الذين يعملون في مناطق حيوية ويعيشون في مستوطنات أو مناطق نسبة الإصابة فيها منخفضة. وبعد ذلك إطلاق  كل من ينتمي إلى الصناعة ويمكنه إعادة تنشيط عجلة الاقتصاد. ثم في النهاية، ضم كل أولئك الذين كانوا معرضين للخطر، ويقصد بهم كبار السن.

وأشارت القناة إلى أن الحكومة الإسرائيلية تريد البدء في تنفيذ هذه الاستراتيجية مع حلول 19 أبريل الجاري.
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