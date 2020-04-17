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تعليم

اليوم.. بداية إجازة أعياد الربيع ولمدة أربعة أيام بهندسة القاهرة

الجمعة 17/أبريل/2020 - 10:00 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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عبد الله علي
أعلنت كلية الهندسة بجامعة القاهرة، عن منح طلابها وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها إجازة من اليوم الجمعة 17 أبريل الجاري وحتى الإثنين 20 من الشهر نفسه وذلك من التعليم عن بعد.

وأوضحت الكلية، أن الإجازة تأتي بمناسبة أعياد القيامة المجيدة وشم النسيم، واقتراب حلول شهر رمضان المبارك، مهنئة طلابها ومتمنية لهم النجاح والتوفيق.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد أعلن تعليق الدراسة وحظر التجول في البلاد، أسبوعين أخريين تستمر حتى 23 أبريل الجاري. وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والإحترازية التي تتخذها الدولة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتنتظم أغلب كليات جامعة القاهرة، في عملية التعليم عن بعد، وذلك بعد قرار تعليق الدراسة، وإلغاء امتحانات الميدتيرم، ضم مجموعها إلى نهاية الفصل الدراسي الثاني، وتحميل المواد الدراسية عبر موقع الجامعة، وباستخدام وسائل التواصل المختلفة.
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