اليوم.. بداية إجازة أعياد الربيع ولمدة أربعة أيام بهندسة القاهرة

أعلنت كلية الهندسة بجامعة القاهرة، عن منح طلابها وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها إجازة من اليوم الجمعة 17 أبريل الجاري وحتى الإثنين 20 من الشهر نفسه وذلك من التعليم عن بعد.





وأوضحت الكلية، أن الإجازة تأتي بمناسبة أعياد القيامة المجيدة وشم النسيم، واقتراب حلول شهر رمضان المبارك، مهنئة طلابها ومتمنية لهم النجاح والتوفيق.





وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد أعلن تعليق الدراسة وحظر التجول في البلاد، أسبوعين أخريين تستمر حتى 23 أبريل الجاري. وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والإحترازية التي تتخذها الدولة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



