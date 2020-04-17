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اقتصاد

غرفة عمليات جهاز حماية المستهلك تتلقى الشكاوى بهذه الطرق

الجمعة 17/أبريل/2020 - 04:31 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
أكد اللواء الدكتور راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك تواصل انعقاد غرفة عمليات الجهاز لمراقبة الأسواق ومنع أي ممارسات ضارة من جانب التجار وكذا مقدمي الخدمات مشيرا إلى استمرار تلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة.

وأضاف عبد العاطي في تصريحات لـ صدى البلد أن سيارات الضبطية القضائية تجوب الأسواق والسلاسل التجارية وكذا موظفو الضبطية القضائية بالجهاز يقومون بشن حملات على الأسواق والمخالفين لضبط أي ممارسات ضارة بالمواطن وحماية المجتمع من بعض مدوني الضمير الذين يستغلون الأزمات.

وطالب رئيس جهاز حماية المستهلك المواطنين بسرعة التواصل مع جهاز حماية المستهلك في حالة التعرض لأي محاولات غش تجاري وكذا أخذ الحيطة والحذر وعدم التعامل مع المنتجات مجهولة المصدر وسرعة التواصل مع الجهاز لضبط المخالفين.

أوضح د. راضي عبد المعطى – رئيس الجهاز  أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن19588، أو  رقم الواتس آب (خدمة المواطن رقيب) 01281661880 و من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية.
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